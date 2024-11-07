Воевавшего за ВСУ наемника из Латвии будут заочно судить в ДНР

Прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Латвийской Республики Кристса Анцанса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период с марта 2022 года по сентябрь 2024 года Анцанс добровольно вступил в ряды Интернационального легиона, где проходил военную подготовку. При себе у него было огнестрельное оружие, боеприпасы и специальное обмундирование. В пресс-службе также отметили, что мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Украины. За свое участие он получил денежное вознаграждение на сумму порядка 2,3 млн руб.

В отношении гражданина Латвии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце октября в суд ДНР направили уголовное дело в отношении наемника из США Чарльза Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее наемника ВСУ из Армении задержали в Домодедово.