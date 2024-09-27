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В Иркутской области мигрант осквернил Мемориал Славы

В Братске мигрант забрался на памятник жертвам Великой Отечественной войны

В Братске 34-летний иностранец забрался на Мемориал Славы, возведенный к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видео, как мужчина залезает на памятник под крики друзей, опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как приезжий вскарабкался по одной из стел на высоту около 10 метров. Внизу, под мужчиной, горит пламя Вечного огня. Местных жителей возмутил поступок хулигана и те вызвали правоохранителей.

По информации РЕН ТВ, все произошло 24 сентября. Нарушитель приехал к памятнику вместе с молодоженами, на свадьбе которых он был гостем. Как пояснил на допросе задержанный, забравшись на стелу, он хотел сфотографировать жениха и невесту с высоты, а также проверить свои силы.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Иркутской области отметили, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело об осквернении мемориала.

Ранее в Ставропольском крае мужчина прикурил от Вечного огня.

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