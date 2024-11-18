В ГД внесли обращение к Мишустину по реализации мер по борьбе с незаконной миграцией

В Госдуму внесли обращение нижней палаты парламента к главе кабмина Михаилу Мишустину по поводу реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственная дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции», — говорится в обращении.

Помимо этого, премьер-министра просят сформировать решения по вопросам, касающихся трудовых мигрантов.

9 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции. В частности, речь идет об организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ. За них теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена). Дополнительным наказанием может стать штраф в размере 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до трех лет.

Ранее стало известно, что в России может появиться «Мигрант ID».