В Москве произошел пожар в захламленной квартире

На северо-востоке Москвы произошел пожар в многоквартирном доме, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент случился на улице Академика Комарова. Согласно предварительным данным, возгорание произошло в сильно захламленной квартире, расположенной на девятом этаже.

«Очаг находился в коридоре. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пострадавшего в результате происшествия не стало. Официальных данных по данному случаю пока не поступало.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что пожар произошел в детском приюте в Одинцово Московской области, пострадали 15 детей, трое из них госпитализированы. По данным Telegram-канала Mash, огонь охватил дом для женщин, подвергшихся насилию, в СНТ «Горицвет». Там жили матери с детьми в возрасте 2-3 лет. Сообщается, что одну женщину сняли с крыши, она получила ожоги всего тела. Еще 11 спасенных человек были размещены в ближайших домах.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе произошел пожар в животноводческом комплексе.