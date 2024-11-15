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В Подмосковье произошел пожар в детском приюте

«Известия»: 15 детей пострадали при пожаре в приюте в подмосковном Одинцове

Пожар произошел в детском приюте в Одинцово Московской области. По предварительным данным, пострадали 15 детей, трое из них госпитализированы, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала Mash, огонь охватил дом для женщин, подвергшихся насилию, в СНТ «Горицвет». Там жили матери с детьми в возрасте 2-3 лет. Сообщается, что одну женщину сняли с крыши, она получила ожоги всего тела. Еще 11 спасенных человек были размещены в ближайших домах.

«Собственник здания, у которого благотворительный фонд арендовал помещение, находится в Грузии, на место приедет его сын», — пишет Mash.

При этом Telegram-канал «112» сообщает, что загорелся дом в СНТ «Чигасово» на Можайском шоссе. По его данным, из горящего здания эвакуированы 15 детей и 5 взрослых.

15 ноября в Москве на Арбате произошел пожар в квартире российского миллиардера Дмитрия Озерского. По словам журналистов, в 300-метровом жилье бизнесмена на Староконюшенном переулке загорелись мебель, подвесной потолок и личные вещи. Сам Озерский сообщил, что в данный момент находится не в городе и не осведомлен о происшествии. Соседи утверждают, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Пожарные, прибывшие на место, быстро справились с возгоранием, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.

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