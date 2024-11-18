Superjet подал сигнал бедствия после вылета из Внуково

Пассажирский самолет Superjet-100 подал сигнал о чрезвычайной ситуации после вылета из московского аэропорта Внуково в Тбилиси утром 18 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Экипаж самолета подал сигнал бедствия в начале полета по неизвестным причинам. При этом он продолжил выполнение рейса. Самолет должен был приземлиться в пункте назначения в 9:48.

В августе пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. Пилоты снизились до 3 км и на этой высоте следовали в пункт назначения. В 7:00 утра в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги, через 10 минут судно приземлилось. Никто не пострадал.

До этого Sukhoi Superjet 100 упал в лесном массиве у деревни Большое Карасево под Коломной в Подмосковье. На борту не было пассажиров. Причиной крушения мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей.

Ранее летевший в Сургут самолет подал сигнал бедствия из-за пожара в шасси.