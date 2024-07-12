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Общество

Самолет «Суперджет» упал в Подмосковье

В Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100 — трансляция

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bbbreaking/Telegram
СМИ сообщили, что в Коломенском районе Подмосковья упал Sukhoi Superjet 100. По данным источника SHOT, на борту было три человека — экипаж с пилотами-тестировщиками. Росавиация проверяет сообщения о падении самолета. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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16:40

⚡️ Точное место падения самолета определено, это лесной массив около деревни Большое Карасево, сообщил глава Коломны.

16:37

Новый Superjet с импортозамещенными системами только что завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме в Раменском, сообщили РИА Новости в ОАК.

Ранее Telegram-каналы писали, что крушение потерпела новая модель самолета. Эту информацию опровергли в Минпромторге.

16:35

Упавший под Москвой самолет находился в эксплуатации с 2014 года, сообщили в ОАК. Разработчики и производители окажут содействие в расследовании крушения, заявили РИА Новости в корпорации.

16:33

16:30

❗️ Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

16:27

Упавший в Подмосковье самолет принадлежал «Газпром авиа», сообщили в транспортной прокуратуре.

16:24

Очевидец рассказал mk.ru о крушении самолета в Подмосковье:

«Все летят по одному курсу, а этот как будто ложился на обочину и шел ниже, чем обычные самолеты. Еще я обратил внимание на какой-то свист, будто он турбину продувал. Но двигатели работали у него. Ни дыма, ни гари не было... Пролетел над нашей деревней, а потом резко вниз пошел и километрах в трех от нас упал. Сразу черный дым пошел, окна задребезжали».

16:21

❗️ Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета в Подмосковье, сообщили в СК. По данным ведомства, борт летел с завода после ремонта, направлялся во Внуково.

16:19

Mash сообщает, что на борту упавшего под Коломной Sukhoi Superjet 100 находились капитан Е. Булавка, пилот М. Лукманов и бортпроводник В. Харламов.

16:16

В Росавиации сообщили, что расследованием крушения SSJ в Подмосковье займется Межгосударственный авиационный комитет.

16:15

Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний, пассажиров на борту не было, сообщает Минпромторг.

В ведомстве добавили, что это не был полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet.

16:14

Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet, и попросил жителей сохранять спокойствие.

16:13

16:11

По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.

16:10

Разбившийся в Подмосковье самолет был произведен в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом — ТАСС со ссылкой на авиаслужбы

16:08

⚡️ На борту рухнувшего «Суперджета» находились 2 пилота и штурман, сообщил глава Коломны.

16:07

Упавший «Суперджет» потерпел крушение через три часа после технического обслуживания, пишет Baza. Это был его первый полет после ремонта.

16:06

Очевидец крушения самолета рассказал РЕН ТВ, что «Суперджет» резко пошел вниз, пролетев над населенным пунктом в районе сел Апраксино и Кудрявцево. После этого лайнер упал в лесу, и произошел взрыв.

«Черный дым, видать, топливо. Не так долго он горел сам самолет, облако дыма поднялось наверх черного и все. Сейчас там самолеты, вертолеты кружат над этим местом уже», — сообщил мужчина.

16:03

SHOT пишет, что, по уточненной информации, рухнувший самолет «Газпром авиа» вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Место падения в 20 километрах от точки взлета.

16:00

15:56

❗️ Разбившийся в Подмосковье самолет упал в лесу и взорвался, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

15:54

Перед падением «Суперджет» подал сигнал бедствия, пишет Baza. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг.

15:49

Самолет «Сухой Суперджет», по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта, сообщили ТАСС в оперативных службах.

15:47

⚡️ Предварительно, рухнувший пассажирский самолет долгое время кружил в районе Воскресенска, сообщает телеканал «Звезда». При этом на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 он до сих пор летит.

15:46

Место падения Sukhoi Superjet 100 пока не обнаружено, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

15:45

15:41

По данным Telegram-канала 112, рухнувший самолет вылетел с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Сейчас на место следуют экстренные службы.

Источник SHOT при этом сообщает, что Sukhoi Superjet 100 вылетел на испытания с аэродрома Жуковский.

15:40

Здравствуйте, дорогие читатели! СМИ сообщили о падении самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны. «Газета.Ru» ведет прямую трасляцию

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