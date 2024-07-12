Самолет «Суперджет» упал в Подмосковье

16:37

Новый Superjet с импортозамещенными системами только что завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме в Раменском, сообщили РИА Новости в ОАК.

Ранее Telegram-каналы писали, что крушение потерпела новая модель самолета. Эту информацию опровергли в Минпромторге.