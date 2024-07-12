Самолет «Суперджет» упал в Подмосковье

⚡️ Точное место падения самолета определено, это лесной массив около деревни Большое Карасево, сообщил глава Коломны.
Новый Superjet с импортозамещенными системами только что завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме в Раменском, сообщили РИА Новости в ОАК.
Ранее Telegram-каналы писали, что крушение потерпела новая модель самолета. Эту информацию опровергли в Минпромторге.
Упавший под Москвой самолет находился в эксплуатации с 2014 года, сообщили в ОАК. Разработчики и производители окажут содействие в расследовании крушения, заявили РИА Новости в корпорации.
❗️ Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Упавший в Подмосковье самолет принадлежал «Газпром авиа», сообщили в транспортной прокуратуре.
Очевидец рассказал mk.ru о крушении самолета в Подмосковье:
«Все летят по одному курсу, а этот как будто ложился на обочину и шел ниже, чем обычные самолеты. Еще я обратил внимание на какой-то свист, будто он турбину продувал. Но двигатели работали у него. Ни дыма, ни гари не было... Пролетел над нашей деревней, а потом резко вниз пошел и километрах в трех от нас упал. Сразу черный дым пошел, окна задребезжали».
❗️ Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета в Подмосковье, сообщили в СК. По данным ведомства, борт летел с завода после ремонта, направлялся во Внуково.
Mash сообщает, что на борту упавшего под Коломной Sukhoi Superjet 100 находились капитан Е. Булавка, пилот М. Лукманов и бортпроводник В. Харламов.
В Росавиации сообщили, что расследованием крушения SSJ в Подмосковье займется Межгосударственный авиационный комитет.
Крушение потерпел самолет SSJ одной из гражданских авиакомпаний, пассажиров на борту не было, сообщает Минпромторг.
В ведомстве добавили, что это не был полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet.
Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet, и попросил жителей сохранять спокойствие.
По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет.
Разбившийся в Подмосковье самолет был произведен в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом — ТАСС со ссылкой на авиаслужбы
Упавший «Суперджет» потерпел крушение через три часа после технического обслуживания, пишет Baza. Это был его первый полет после ремонта.
Очевидец крушения самолета рассказал РЕН ТВ, что «Суперджет» резко пошел вниз, пролетев над населенным пунктом в районе сел Апраксино и Кудрявцево. После этого лайнер упал в лесу, и произошел взрыв.
«Черный дым, видать, топливо. Не так долго он горел сам самолет, облако дыма поднялось наверх черного и все. Сейчас там самолеты, вертолеты кружат над этим местом уже», — сообщил мужчина.
SHOT пишет, что, по уточненной информации, рухнувший самолет «Газпром авиа» вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Место падения в 20 километрах от точки взлета.
❗️ Разбившийся в Подмосковье самолет упал в лесу и взорвался, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Перед падением «Суперджет» подал сигнал бедствия, пишет Baza. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге он рухнул при заходе на третий круг.
Самолет «Сухой Суперджет», по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта, сообщили ТАСС в оперативных службах.
⚡️ Предварительно, рухнувший пассажирский самолет долгое время кружил в районе Воскресенска, сообщает телеканал «Звезда». При этом на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 он до сих пор летит.
Место падения Sukhoi Superjet 100 пока не обнаружено, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По данным Telegram-канала 112, рухнувший самолет вылетел с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Сейчас на место следуют экстренные службы.
Источник SHOT при этом сообщает, что Sukhoi Superjet 100 вылетел на испытания с аэродрома Жуковский.