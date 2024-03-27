Летевший в Сургут самолет подал сигнал бедствия из-за пожара в шасси

Экипаж авиарейса Уфа — Сургут объявил сигнал бедствия из-за пожара в шасси. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Отмечается, что в самолете находились 124 человека, включая пилотов и стюардов. Судно вернулось в аэропорт Уфы, где после осмотра возгорания на стойке шасси не обнаружено. Самолет отстранен от полета. Авиакомпания готовит резервный борт.

Днем 27 марта сообщалось, что пассажир рейса Санкт-Петербург — Москва у выхода на посадку в аэропорту Пулково заявил, что у его друга в ручной клади есть «опасные предметы», после чего на место приехали оперативные службы.

В этот же день стало известно, что в Сочи из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту в соответствии с графиком.

25 марта сообщалось, что в аэропорту Волгограда пришлось посадить самолет, который летел из Москвы в Стамбул. Воздушное судно посадили раньше из-за неадекватного пассажира. Мужчину сняли с рейса и передали полиции.

Ранее сообщалось, что запросивший экстренную посадку самолет из Красноярска сел в Чите.