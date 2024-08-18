Superjet подал сигнал бедствия из-за разгерметизации

Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что ЧП произошло утром в воскресенье, 18 августа. Речь идет о борте, который летел из Нижнего Новгорода в Москву. При подлете к Владимиру экипаж подал сигнал бедствия из-за разгерметизации.

Пилоты снизились до 3 км и на этой высоте следовали в пункт назначения. В 7:00 утра в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги, через 10 минут судно приземлилось. Никто не пострадал.

12 июля Sukhoi Superjet 100 упал в лесном массиве у деревни Большое Карасево под Коломной в Подмосковье. На борту не было пассажиров. Причиной крушения мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей. По данным СМИ, самолет выполнял первый полет после ремонта. Черные ящики обнаружили, они в удовлетворительном состоянии. На предприятие, где ремонтировали упавший Superjet, пришли силовики.

Ранее в Иркутской области разбился бомбардировщик.