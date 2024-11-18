Адвокат обжаловала домашний арест жены экс-мэра Сочи

Защита Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обжаловала ее домашний арест по делу о растрате. Об этом сообщила адвокат Елизавета Меткина, передает РИА Новости.

«Защита обжаловала», — заявила она.

Мещанский суд Москвы на прошлой неделе на два месяца отправил Копайгородскую под домашний арест. Ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по статье о присвоении или растрате. Женщина не признала свою вину в содеянном.

Копайгородского обвиняют в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги Янины.

13 ноября жену Копайгородского отправили под домашний арест. Она проходит по тому же уголовному делу о растрате в особо крупном размере, что и супруг.

Ранее сообщалось, что экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВО.