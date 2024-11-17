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На Украине вновь ввели графики отключений света

«Укрэнерго» с 18 ноября вводит графики отключений света по всей Украине

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» с 18 ноября вводит графики стабилизационных отключений электроэнергии на всей территории Украины из-за повреждения энергообъектов. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«18 ноября во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления с 6:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

17 ноября ДТЭК заявил о «серьезных повреждениях» на ряде своих тепловых электростанций (ТЭС). Количество и местоположение поврежденных ТЭС не уточняется.

В настоящий момент на Украине действует режим экстренных отключений электроэнергии.

Накануне в ряде областей Украины произошли взрывы. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

Ранее в Симферополе тысячи человек остались без света из-за аварии на сетях.

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