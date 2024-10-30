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В Симферополе тысячи человек остались без света из-за аварии на сетях

Минэнерго Крыма: почти 6,5 тысяч жителей Симферополя остались без света

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Depositphotos

Почти 6,5 тыс. человек в городе Симферополе, расположенном в Республике Крым, остались без света из-за аварии на сетях. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель министра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

Он отметил, что технологическое нарушение зафиксировали на объектах государственного унитарного предприятия «Крымэнерго». На этом фоне девять трансформаторных подстанций и 2 937 точек поставок, снабжающих электричеством 6 467 граждан, оказались обесточены.

«Аварийные бригады выполняют восстановительные работы», — подчеркнул чиновник.

Иные подробности о ситуации в Симферополе пока не поступали.

27 октября в городе Ессентуки в Ставропольском крае произошло отключение света из-за аварии на электрической подстанции. Как рассказал мэр населенного пункта Владимир Крутников, без света остались более 30 тыс. местных жителей.

23 октября в Приморском крае оказались обесточены сразу шесть населенных пунктов. Причиной послужила авария на сетях, произошедшая из-за прошедших в регионе ливней и усиления ветра.

Ранее город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) остался без света.

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