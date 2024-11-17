Около 200 человек в воскресенье, 17 ноября, вышли на митинг в центре Праги, где протестовали против помощи Украине со стороны властей Чехии. Об этом сообщает агентство ЧТК.

Акция, которую организовал общественный активист Ладислав Врабел, состоялась в день празднования 35-й годовщины «бархатной революции» 1989 года, в результате которой в тогдашней Чехословакии пал коммунистический режим. По информации агентства, порядка 200 человек собрались на Вацлавской площади, неподалеку от здания Национального музея, чтобы выразить свой протест против размещения большого флага Украины на фасаде этого здания и в целом против поддержки этой страны со стороны властей Чехии.

Один из бывших руководителей чешской компартии Йозеф Скала и учительница Мартина Беднаржова выступили на митинге. Дело последней рассматривалось в суде в связи с ее публичной поддержкой России в украинском конфликте.

Как пишет ЧТК, несколько десятков сторонников Украины собралось непосредственно у входа в Национальный музей. Они скандировали лозунги в поддержку своей страны и освистывали выступления на площади ораторов, ставящих под сомнение значение «бархатной революции».

По данным агентства, между представителями двух сторон не было столкновений, однако полиция задержала одного человека. Правоохранители не уточнили, к какой именно группе он относился.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США только часть одобренной конгрессом страны помощи.

Ранее президент Чехии спрогнозировал итог конфликта на Украине.