Президент Чехии спрогнозировал итог конфликта на Украине

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение о том, что наиболее вероятным результатом конфликта на Украине станет сохранение Россией контроля над новыми областями. Об этом сообщает издание New York Times.

«Наиболее правдоподобный исход этой войны будет заключаться в том, что Российская Федерация сохранит часть территории Украины», — отметил Павел, добавив, что этот статус может продлиться на протяжении многих лет.

Чешский президент считает, что конфликт не закончится ни полным поражением России, ни Украины. По его мнению, Украина не сможет вернуться к своим границам 1991 года, в то время как Россия не получит официального признания своих новых территорий от Киева. Павел также подчеркнул, что Украине следует трезво оценивать свои шансы на возвращение к границам 1991 года, особенно в свете требований союзников ограничить военную помощь. Кроме того, президент Чехии назвал абсурдными призывы к Украине обратиться за миром.

До этого журналист Time и биограф Владимира Зеленского Саймон Шустер заявил, что главе Украины придется «расплачиваться» по итогам конфликта с Россией либо с Москвой, либо с собственной общественностью.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.