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Зеленский пообещал подписать законопроект об однополых «семейных союзах»

Зеленский пообещал подписать законопроект об однополых браках

Президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими студентами пообещал подписать законопроект, в том числе разрешающий однополым парам заключать «семейные союзы». Видео опубликовала «Страна.ua».

На записи один из участников мероприятия обращается с соответствующим вопросом к покидающему зал главе государства. Зеленский кивает, а потом останавливается, выглядывает из-за спины сопровождающих его людей, и утвердительно отвечает на вопрос. В зале после этого раздаются аплодисменты и возгласы «Спасибо».

В августе этого года комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о «гражданских партнерствах», который предлагает узаконить однополые союзы. Согласно документу, необходимости вносить изменения в регулирование брачных отношений, что может «оказаться чувствительным для верующих граждан», не возникает: зарегистрированные партнерства не будут являться общепринятым браком, однако партнеры при этом приобретут относительно друг друга статус члена семьи первой степени родства.

В России запрещено «Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), которое, согласно Минюсту России, «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», в том числе путем легализации однополых браков и возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами, и «стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии в виде конкретных прав и свобод его участников».

Ранее депутат Госдумы предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на высокие посты.

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