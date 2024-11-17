Зеленский пообещал подписать законопроект об однополых «семейных союзах»

Президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими студентами пообещал подписать законопроект, в том числе разрешающий однополым парам заключать «семейные союзы». Видео опубликовала «Страна.ua».

На записи один из участников мероприятия обращается с соответствующим вопросом к покидающему зал главе государства. Зеленский кивает, а потом останавливается, выглядывает из-за спины сопровождающих его людей, и утвердительно отвечает на вопрос. В зале после этого раздаются аплодисменты и возгласы «Спасибо».

В августе этого года комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о «гражданских партнерствах», который предлагает узаконить однополые союзы. Согласно документу, необходимости вносить изменения в регулирование брачных отношений, что может «оказаться чувствительным для верующих граждан», не возникает: зарегистрированные партнерства не будут являться общепринятым браком, однако партнеры при этом приобретут относительно друг друга статус члена семьи первой степени родства.

В России запрещено «Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), которое, согласно Минюсту России, «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», в том числе путем легализации однополых браков и возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами, и «стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии в виде конкретных прав и свобод его участников».

Ранее депутат Госдумы предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на высокие посты.