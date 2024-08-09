На Украине поддержали проект об однополых браках

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о «гражданских партнерствах», который предлагает узаконить однополые союзы. Об этом рассказал один из авторов инициативы депутат украинского парламента Дмитрий Гурин, передает ТАСС.

«Комитет здоровья нации Рады сегодня рекомендовал законопроект о гражданских партнерствах для принятия в первом чтении. Высказался целый парламентский комитет здоровья нации — нормально, ребята, делайте», — сообщил парламентарий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новый «нейтральный» институт регистрируемых партнерств позволит урегулировать связь государства с такими партнерами как частью общества. Кроме того, новый закон позволит закрепить их права и обязанности.

При этом, следует из документа, не возникает необходимости вносить изменения в регулирование брачных отношений, что может «оказаться чувствительным для верующих граждан». Отмечается, что зарегистрированные партнерства не будут являться общепринятым браком, однако партнеры при этом приобретут относительно друг друга статус члена семьи первой степени родства.

Авторы инициативы отмечают, что этот законопроект стал особенно актуальным во время боевых действий, поскольку он позволит защитить права военных, так как «тысячи из них не могут официально оформить свои отношения».

В мае сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о регистрации партнерства для однополых браков предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

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