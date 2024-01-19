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Опубликован текст решения Верховного суда о ЛГБТ*-движении

«Свободные новости» опубликовали текст решения Верховного суда о ЛГБТ-движении

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Саратовское издание «Свободные новости» обнародовало текст решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Копия документа на 19 страницах, опубликованный на сайте этого СМИ, стал частью одного из дел об административном правонарушении, которое было возбуждено против жительницы Саратовской области. Представитель правоохранительных органов предоставил документ участникам процесса.

В отношении женщины составили протокол о «‎демонстрации символики экстремистской организации» за фото с радужными флагами, выложенном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В документе со ссылкой на Минюст РФ говорится, «Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) было создано в США в 60-х годах XX века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а на территории России оно действует с 1984 года. Из документа следует, что в РФ установили 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности этого движения.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее телеканал оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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