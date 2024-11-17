Стали известны подробности о погибшей в результате атаки дрона ВСУ журналистке

Юлии Кузнецовой, главному редактору «Народной газеты», которая погибла в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Курской области, было 34 года. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Девушка активно поддерживала своих земляков и воинов на СВО, верила в победу армии России», — сказано в сообщении.

В «Народной газете» журналистка работала с 2008 года. По информации WarGonzo, у женщины осталась дочь.

Главное военное следственное управление Следственного комитета установило, что 17 ноября военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона, снаряженного взрывным устройством, совершили в курском селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции и двое сотрудников «Народной газеты».

В результате атаки главред газеты получила травмы, несовместимые с жизнью, ее коллега и сотрудники полиции получили ранения, их госпитализировали.

Военные следователи квалифицировали произошедшее по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее два мирных жителя погибли при спасении односельчан от дронов ВСУ в Курской области.