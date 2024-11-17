Еще один замгубернатора Белгородской области вступил в отряд «Барс-Белгород»

Ряды добровольческого подразделения «Барс-Белгород» пополнил заместитель губернатора Белгородской области Андрей Антоненко. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Андрей Александрович Антоненко — заместитель губернатора Белгородской области — принял решение вступить в ряды «БАРС-Белгород». Я очень рад этому событию, по-другому быть и не могло, он большой молодец», — написал чиновник.

В октябре в Белгородской области заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц вступили в отряд «Барс-Белгород». В прошлом месяце к этому подразделению также присоединились глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.