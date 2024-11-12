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Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны

Гладков: «Барс-Белгород» пока не может сбивать дроны, подготовка ведется

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает украинские беспилотники над Шебекино. Об этом пишет РБК.

Дискуссия на эту тему состоялась в рамках вечерней линии «10 вопросов губернатору». На вопрос жительницы «где знаменитый «Барс» и почему [он] не сбивает дроны в Шебекино» губернатор ответил, что «Барс» пока к этому не готов и в настоящее время занимается охраной объектов.

«Есть подразделение, которое будет заниматься беспилотниками, но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу», — сказал он.

По словам губернатора, без ущерба сбить несущий боевой заряд беспилотник вблизи жилых домов практически невозможно — всегда существует риск, что от взрыва пострадают люди.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. В военном ведомстве отмечали, что отряды «Барс» займутся охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры. Кроме того, они будут заняты борьбой с беспилотниками и украинскими диверсионно-разведывательными группами, участвовать в эвакуации гражданского населения.

Ранее сообщалось о вступлении в добровольческий отряд «Барс — Белгород» женщин.

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