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Кабмин выделил средства на восстановление электросетей в Запорожской области

Кабмин: почти 70 млн руб выделено на ремонт электросетей в Запорожской области

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Depositphotos

Правительство Российской Федерации выделило финансирование на ремонт поврежденных электросетей. Об этом в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте кабмина.

«Выделить Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства в Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 69 533 тысяч рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Запорожской области <...>», — говорится в документе.

Соответствующее распоряжение было подписано 17 ноября. В документе говорится, что на выделенные средства будут закуплены специализированная техника, одежда и инструменты, необходимые для проведения ремонта.

Восстановление электросетей реализуется в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена правительством в апреле 2023 года.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска нанесли удары по городу Энергодару в Запорожской области. По его словам, атака оставила без света два микрорайона населенного пункта.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали здание подстанции скорой помощи в Запорожской области.

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