В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Подробная информация не приводится.

В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Несколькими часами ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Мукачево Закарпатской области Украины.

17 ноября министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины.