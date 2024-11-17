Украинские СМИ сообщают о взрывах в Закарпатской области

В городе Мукачево Закарпатской области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«О взрывах в Мукачево сообщают местные паблики», — утверждается в публикации.

17 ноября сообщалось о взрывах в Киеве.

До этого сообщалось, что в Черкасской области Украины в третий раз за утро произошли взрывы.

На фоне происходящего министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. По всей стране фиксируются отключения электроэнергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве заявили, что обсуждают прекращение ударов по энергообъектам через посредника.