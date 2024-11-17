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В Кривом Роге разрушен объект инфраструктуры и пропал свет

«Страна.ua»: в Кривом Роге разрушен объект инфраструктуры и пропал свет

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины разрушен объект инфраструктуры и пропал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что из-за этого возникли аварийные отключения котельных и насосных станций. Глава города Александр Вилкул заявил, что также есть проблема на сетях водо- и теплообеспечения. Больницы перешли на генераторы. Также исчезала вода, насосные станции сейчас переводят на альтернативные источники питания.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны действует воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Подоляк заявил, что план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа.

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