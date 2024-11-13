Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

close
Spiridonov Oleg/Shutterstock

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает в Telegram-канале городской дептранс.

Причины не уточняются. Власти города пока не комментировали инцидент.

Утром в Севастополе произошел теракт — взорвалась машина с начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ. Его спасти не удалось. По предварительной версии, сработало СВУ, заложенное под днище автомобиля.

Комментируя ситуацию, губернатор города Михаил Развожаев допустил, что в отношении капитана 1-го ранга была совершена диверсия.

До этого работа катерной линии «Артиллерийская бухта — Радиогорка» и паромной линии «Артиллерийская бухта — Северная» приостанавливалась из-за погодных условий.

Днем 2 ноября произошла еще одна приостановка работы морского пассажирского транспорта в Севастополе по неназванным причинам.

Ранее в Липецке остановили движение транспорта из-за опасности БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами