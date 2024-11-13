Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт. Об этом сообщает в Telegram-канале городской дептранс.

Причины не уточняются. Власти города пока не комментировали инцидент.

Утром в Севастополе произошел теракт — взорвалась машина с начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ. Его спасти не удалось. По предварительной версии, сработало СВУ, заложенное под днище автомобиля.

Комментируя ситуацию, губернатор города Михаил Развожаев допустил, что в отношении капитана 1-го ранга была совершена диверсия.

До этого работа катерной линии «Артиллерийская бухта — Радиогорка» и паромной линии «Артиллерийская бухта — Северная» приостанавливалась из-за погодных условий.

Днем 2 ноября произошла еще одна приостановка работы морского пассажирского транспорта в Севастополе по неназванным причинам.

Ранее в Липецке остановили движение транспорта из-за опасности БПЛА.