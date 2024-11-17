В Казахстане произошел взрыв газа в бывшей мечети

В Акмолинской области Казахстана при взрыве газа в бывшей мечети погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Инцидент произошел в селе Сабынды Коргалжынского района. В здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением.

Согласно сообщению департамента по ЧС, в результате произошедшего погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасатели также нашли тела женщины 1983 года рождения и ребенка 2012 года рождения.

Бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу Астаны 16 пострадавших.

6 ноября в квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа, который привел к пожару. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 32 человека, включая одного ребенка. В результате пожара есть один погибший.

9 ноября взрыв газа произошел в жилом комплексе «Курортный» на улице Тольятти в Пятигорске.

Ранее в Дагестане умерла женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа.