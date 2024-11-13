В Дагестане умерла женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа

Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей в результате взрыва газа в частном доме в поселке Ачису, скончалась в ожоговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.

В поселке Ачису Карабудахкентского района Дагестана 22 сентября произошел взрыв газовоздушной смеси, который привел к возгоранию частного жилого дома. В результате происшествия погиб семилетний ребенок. Его родители и семимесячная сестра получили серьезные ожоги и были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Впоследствии мужчина и девочка скончались.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, накануне происшествия сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили работы по замене газораспределительного шкафа в поселке, в результате которых давление в газопроводе повысилось. Произошла утечка газа, которая и повлекла взрыв в частном доме на улице Нефтяников.

9 ноября в жилом комплексе «Курортный» на улице Тольятти в Пятигорске произошел взрыв газа. По данным МЧС, пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее взрыв произошел на севере Москвы.