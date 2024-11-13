Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане умерла женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа

РИА: в Дагестане умерла жительница, потерявшая мужа и детей из-за взрыва газа

close
Depositphotos

Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей в результате взрыва газа в частном доме в поселке Ачису, скончалась в ожоговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.

В поселке Ачису Карабудахкентского района Дагестана 22 сентября произошел взрыв газовоздушной смеси, который привел к возгоранию частного жилого дома. В результате происшествия погиб семилетний ребенок. Его родители и семимесячная сестра получили серьезные ожоги и были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Впоследствии мужчина и девочка скончались.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, накануне происшествия сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили работы по замене газораспределительного шкафа в поселке, в результате которых давление в газопроводе повысилось. Произошла утечка газа, которая и повлекла взрыв в частном доме на улице Нефтяников.

9 ноября в жилом комплексе «Курортный» на улице Тольятти в Пятигорске произошел взрыв газа. По данным МЧС, пострадали четыре человека. Одну женщину медики не смогли спасти по дороге в больницу. Остальных госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее взрыв произошел на севере Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами