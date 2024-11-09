В Пятигорске при взрыве в жилом доме погибла женщина

В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе (ЖК) «Курортный» на улице Тольятти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси.

«Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются», — написал Владимиров.

Согласно сообщению губернатора от 9:54 мск, в результате инцидента погиб мужчина и пострадала женщина. В 10:07 мск Владимиров уточнил оперативные данные и заявил, что погибла женщина, а не мужчина.

6 ноября в центре Москвы произошел пожар в жилом доме, построенном в 1917 году. По данным МЧС, в здании на 3-й Тверской Ямской улице загорелись перекрытия между четвертым и пятым этажами. Кроме того, огонь охватил перекрытия между пятым этажом и чердаком, а также одну из квартир.

Незадолго до этого в квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа, который привел к пожару. В результате один человек погиб и трое пострадали.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.