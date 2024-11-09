Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пятигорске при взрыве в жилом доме погибла женщина

Губернатор Владимиров: в Пятигорске произошел пожар в жилом доме, есть погибший

В Пятигорске произошел пожар в жилом комплексе (ЖК) «Курортный» на улице Тольятти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Согласно сообщению главы региона, предварительной причиной возгорания считают взрыв газовоздушной смеси.

«Экстренные службы на месте, работают пожарные. Обстоятельства уточняются», — написал Владимиров.

Согласно сообщению губернатора от 9:54 мск, в результате инцидента погиб мужчина и пострадала женщина. В 10:07 мск Владимиров уточнил оперативные данные и заявил, что погибла женщина, а не мужчина.

6 ноября в центре Москвы произошел пожар в жилом доме, построенном в 1917 году. По данным МЧС, в здании на 3-й Тверской Ямской улице загорелись перекрытия между четвертым и пятым этажами. Кроме того, огонь охватил перекрытия между пятым этажом и чердаком, а также одну из квартир.

Незадолго до этого в квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа, который привел к пожару. В результате один человек погиб и трое пострадали.

Ранее в Свердловской области произошел взрыв газа в квартире жилой пятиэтажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами