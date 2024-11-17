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В Турции неизвестные со взрывчаткой напали на полицейских

NTV: в Стамбуле неизвестные забросали коктейлями Молотова полицейскую машину

Неизвестные забросали автомобиль полиции коктейлями Молотова и взрывчаткой в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, полиция приехала по вызову о незаконном сборе людей и приказала разойтись. Однако несколько человек из толпы кинули в сторону правоохранителей коктейль Молотова и самодельную взрывчатку. После этого толпа разбежалась.

По предварительной информации, никто не пострадал, однако служебной машине был нанесен ущерб. Полиция разыскивает подозреваемых.

Неделей ранее на западе Украины пьяный мужчина в маске атаковал с мачете двоих полицейских. Тридцатилетний злоумышленник подъехал к полицейским, которые дежурили у входа в банк, на велосипеде. При этом он был одет в маску персонажа Marvel — Дэдпула, а за спиной у него находилось мачете.

Когда стражи порядка потребовали, чтобы мужчина бросил оружие, он начал с ними конфликтовать: одного из полицейских он ударил в лицо ногой, а второго — мачете по руке.

Ранее в Германии вооруженный мачете албанец пытался атаковать полицейский участок в городке Линц-на-Рейне.

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