Пушилин рассказал о последствиях обстрела Горловки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали 12 гражданских лиц. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, всем пострадавшим оказывается помощь.

«Только утром вернулся из города, решали, как дать свет и отопление жителям, замерзающим после предыдущего обстрела», — написал Пушилин.

По словам главы ДНР, украинские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры и беззащитным мирным жителям.

Он оценил разрушения, нанесенные атакой противника, как серьезные, и добавил, что ведется работа по спасению людей и восстановлению всех систем жизнеобеспечения Горловки.

13 ноября Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ город с населением 60 тысяч человек остался без света, воды и тепла. По его словам, обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без отопления остались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений, три поликлиники.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это также один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе в Горловке жили более 250 тыс. человек.

Ранее Пушилин рассказал об агентуре спецслужб Украины на территории Донбасса.