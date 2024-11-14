Пушилин рассказал об агентуре спецслужб Украины на территории Донбасса

Спецслужбы Украины оставляют на взятых под контроль российскими войсками территориях Донбасса свою агентуру, ФСБ противодействует этому. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим, что противник старается оставить и агентуру. Здесь тоже это нужно держать во внимании», — сказал Пушилин.

По его словам, здесь отрабатывает свой функционал ФСБ. «И здесь мы видим, что есть уже и факты разного рода проявлений [присутствия агентуры]», — отметил глава ДНР, добавив, что на этих территориях пытаются организовывать провокации.

В октябре ФСБ сообщала, что суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии по обвинению в передаче данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота Службе безопасности Украины.

До этого спецслужбы задержали жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.

Ранее в ДНР спасли работавшего на российскую разведку американца.