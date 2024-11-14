Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал об агентуре спецслужб Украины на территории Донбасса

Пушилин: Украина оставляет на Донбассе свою агентуру

close
Александр Сухов/РИА Новости

Спецслужбы Украины оставляют на взятых под контроль российскими войсками территориях Донбасса свою агентуру, ФСБ противодействует этому. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим, что противник старается оставить и агентуру. Здесь тоже это нужно держать во внимании», — сказал Пушилин.

По его словам, здесь отрабатывает свой функционал ФСБ. «И здесь мы видим, что есть уже и факты разного рода проявлений [присутствия агентуры]», — отметил глава ДНР, добавив, что на этих территориях пытаются организовывать провокации.

В октябре ФСБ сообщала, что суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам колонии по обвинению в передаче данных о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота Службе безопасности Украины.

До этого спецслужбы задержали жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.

Ранее в ДНР спасли работавшего на российскую разведку американца.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами