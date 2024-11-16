СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

Уголовное дело возбуждено для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, заявили в Следственном комитете России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в социальных сетях распространился видеоролик, на котором молодые люди с флагом иностранного государства в одном из образовательных учреждений Москвы якобы скандировали противоправные лозунги.

В пресс-службе МФЮА рассказали агентству, что митинг проходил вне здания вуза, однако образовательное учреждение проводит проверку по данному факту.

В СК подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

До этого сообщалось, что москвичу предъявили обвинение в разжигании ненависти к чувашам из-за письма, направленного чувашскому судье.

Ранее в ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским.