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СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

СК проверит данные о митинге с призывами к межнациональной розни в МФЮА

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Максим Блинов/РИА Новости

Уголовное дело возбуждено для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, заявили в Следственном комитете России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в социальных сетях распространился видеоролик, на котором молодые люди с флагом иностранного государства в одном из образовательных учреждений Москвы якобы скандировали противоправные лозунги.

В пресс-службе МФЮА рассказали агентству, что митинг проходил вне здания вуза, однако образовательное учреждение проводит проверку по данному факту.

В СК подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

До этого сообщалось, что москвичу предъявили обвинение в разжигании ненависти к чувашам из-за письма, направленного чувашскому судье.

Ранее в ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским.

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