В Московской финансово-юридической академии поищут терроризм. СКР завел дело из-за видеоролика студентов Следственный комитет возбудил дело из-за видео с призывами к терроризму в МФЮА

В интернете распространилось видео, на котором молодые люди с флагами выкрикивают лозунги, возможно, связанные с межнациональной рознью. На видео, предположительно, студенты Московской финансово-юридической академии из Азербайджана. Следственный комитет возбудил дело по статье о призывах к терроризму и проводит экспертизы. Руководство МФЮА утверждает, что ролик снят за пределами университета, но обещает наказать виновных.

Следственный комитет России (СКР) начал расследование после появления в социальных сетях видеоролика, на котором группа молодых людей скандирует лозунги в образовательном учреждении Москвы. Уголовное дело возбуждено по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), сообщает пресс-служба СКР.

Что произошло?

На видеозаписи, которая получила широкое распространение в интернете, группа людей с флагами Азербайджана выкрикивают лозунги на азербайджанском языке.

Пользователи сети разделились во мнениях: одни утверждают, что звучали призывы, направленные на разжигание межнациональной розни, другие говорят о патриотических лозунгах, таких как «Да здравствует Азербайджан!»

Инцидент вызвал общественный резонанс, особенно после того, как стало известно, что на одном из кадров рядом с участниками виден флаг Московской финансово-юридической академии (МФЮА).

Реакция учебного заведения

Пресс-служба МФЮА категорически отвергла причастность университета к инциденту. Там заявили, что видео было снято за пределами учебного заведения, а участники мероприятия не имеют отношения к вузу. В то же время руководство пообещало отчислить всех, кто причастен к инциденту, и передать данные о них правоохранительным органам.

«Однако фотография, на которой запечатлены провокаторы с флагами, в том числе с флагом нашего университета, дает основания для более детальной проверки. Руководство применит самые серьезные меры для урегулирования ситуации.

Виновники шествия будут отчислены и направлены в правоохранительные органы», — заявила академия.

В связи с «ситуацией по распространению информации о том, что в университете устроили митинг с призывами к межнациональной розни», руководство вуза проводит внутреннюю проверку.

Действия следственных органов

Уголовное дело, возбужденное управлением СКР по Москве, находится под личным контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю московского управления Анатолию Стрижову представить доклад о ходе расследования, а также проверить подлинность видеозаписи и высказываний, прозвучавших на ней.

В рамках дела назначены экспертизы, которые помогут установить, действительно ли участники акции призывали к противоправным действиям. Также следователи изучают возможность связи инцидента с иностранными структурами, учитывая использование национальной символики.

Расследование продолжается, СКР обещает представить результаты в ближайшее время.