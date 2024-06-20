В ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским

Жителя Горловки Донецкой народной республики (ДНР) задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских людей. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, которые унижали человеческое достоинство против группы лиц по национальному признаку. В основном речь шла именно о русских людях.

Сейчас в отношении подозреваемого проводят дополнительную проверку, чтобы установить его возможную причастность к работе на украинские спецслужбы.

До этого в Херсонской области вынесли приговор 54-летнему украинцу, который занимался шпионажем в пользу Киева. По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года мужчина работал на службу безопасности Украины (СБУ) и собирал для нее информацию о местонахождении российских войск и сотрудниках региональной администрации.

Глава региона Владимир Сальдо выразил надежду, что это дело покажет потенциальным злоумышленникам, что работать против России чревато тюрьмой. Он также попросил граждан обращаться в ФСБ, если с ними попытаются связаться украинские спецслужбы.

Ранее в ЛНР задержали мужчину, который планировал взорвать больницу.