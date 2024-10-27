Москвича арестовали за разжигание ненависти после гневного письма в суд

Москвичу предъявили обвинение в разжигании ненависти к чувашам из-за письма, направленного чувашскому судье. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В июне 37-летний Андрей отправил в суд Новочебоксарска резкое письмо в адрес одной из судей, в котором, в частности, звучали слова: «Как вам не стыдно. Вы больны».

Это письмо было передано в следственный комитет для проверки на наличие составов уголовных преступлений, связанных с экстремизмом и препятствием правосудию. Следователи не обнаружили признаков преступления, но письмо все же направили в Центр «Э», где в нем усмотрели элементы разжигания ненависти к чувашам, поскольку судья была из Чувашской Республики. В Москве мужчину задержали.

На судебном заседании Андрей признал свою вину, пояснив, что его действия были спровоцированы неправомерными поступками со стороны судьи.

В результате, мужчину приговорили к 12 суткам ареста.

22 октября разжигавшему межнациональную рознь в своих текстах 18-летнего красноярского рэпера Ислама Закирова приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев в колонии общего режима.

Ранее в ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским.