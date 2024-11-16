В центре Петербурга произошло задымление

В Санкт-Петербурге возле станции метрополитена «Площадь Восстания» на улице Гончарной произошло задымление. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На место инцидента прибыли пожарные машины и скорая помощь. Причины задымления неизвестны.

9 октября в МЧС России сообщили, что пожар произошел в административном здании в городе Долгопрудном, расположенном в Московской области. В заявлении уточнялось, что строение используется как склад для удобрений. Охвативший постройку огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Находящимся на месте ЧП сотрудникам экстренных служб приходится работать в условиях сильного задымления, на складе зафиксировали высокую пожарную нагрузку. Кроме того, огонь со склада в Долгопрудном перекинулся на соседнее здание.

Ранее сообщалось, что россиянка устроила пожар на участке соседки после ссоры с ней.