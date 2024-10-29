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Огонь со склада в Долгопрудном перекинулся на соседнее здание

Огонь с горящего склада в Подмосковье перекинулся на здание поблизости

Огонь с горящего склада в Долгопрудном в Московской области перешел на здание по соседству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Быстрое распространение огня связано с тем, что возгорание чрезмерно интенсивное. Из-за задымления и сильного жара спасателям приходится работать в тяжелых условиях.

«Огонь распространился на соседнее здание. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка», — пояснили в ведомстве.

Огонь на складе распространился на площади 1400 квадратных метров, как уточнили в прокуратуре региона. Ведомство собирается установить все обстоятельства произошедшего.

Охватившее постройку пламя уже распространилось на площади 1200 квадратных метров.

Пожар пытаются потушить более 60 спасателей и 17 единиц техники.

Уточняется, что на складе хранились садовые инструменты и удобрения. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Ранее на стройплощадке в Москве загорелись 12 бытовок.

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