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В Московской области загорелся склад с удобрениями

МЧС РФ: пожар площадью 1200 квадратных метров произошел на складе в Долгопрудном

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Shutterstock/Al.geba

Пожар произошел в административном здании в городе Долгопрудном, расположенном в Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что строение используется как склад для удобрений. Охвативший постройку огонь уже распространился на площади 1200 квадратных метров.

«С пламенем борются более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что находящимся на месте ЧП сотрудникам экстренных служб приходится работать в условиях сильного задымления. Более того, на складе зафиксировали высокую пожарную нагрузку.

26 октября на территории хлебоприемного предприятия в поселке Залегощь, который находится в Орловской области, загорелся склад с зерном. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли 18 специалистов МЧС РФ и шесть единиц техники. Им удалось оперативно потушить огонь.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на складе в Иркутской области произошел пожар площадью более 1000 квадратных метров.

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