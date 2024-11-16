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В Китае произошло нападение на училище, есть погибшие

Синьхуа: 8 человек погибли, 17 пострадали в результате нападения с ножом в Китае

По меньшей мере 8 человек погибли, 17 пострадали в результате нападения с ножом в Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

В публикации отмечается, что нападение было совершено в училище. Других подробностей произошедшего не приводится.

16 ноября около 13:00 (15:00 мск) произошел захват заложников в ресторане L'Olivier в городе Исси-ле-Молино в юго-западном пригороде Парижа, когда в заведении не было посетителей. Четырех сотрудников ресторана удерживал сын владельца L'Olivier.

Он был вооружен ножом и грозился покончить с собой. Мать мужчины утром звонила в скорую помощь и сообщила, что ее сын требует кокаин. По словам источников в полиции, у захватчика «очень дурная слава» из-за дел, связанных с наркотиками, общественными беспорядками и насилием. К ресторану прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые вели переговоры с сыном владельца ресторана, и спецназ.

Ранее мужчина с охотничьим ножом напал на людей у детсада в Нижнекамске.

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