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Захвативший людей в заложники под Парижем может быть наркозависимым

Мать захватившего заложников под Парижем говорила врачам о его наркозависимости

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Kevin Coombs/Reuters

Мать захватившего заложников под Парижем мужчины утром 16 ноября звонила в скорую помощь, сообщая, что ее сын требует кокаин. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала в полиции, у захватившего в заложники людей мужчины «очень дурная слава в полиции из-за дел, связанных с наркотиками, общественными волнениями, насилием и мятежом».

Известно, что злоумышленник является сыном заведения, в котором удерживают заложников. Он угрожал покончить с собой и вооружен ножом. В ресторане l'Olivier в Исси-ле-Мулино вместе с ним находятся четверо человек.

4 июля во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским.

Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, может достигать €100 тыс.

Ранее нацсборание Франции поддержало удаленную прослушку смартфонов для выявления террористов.

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