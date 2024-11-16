Мужчина с охотничьим ножом напал на людей у детсада в Нижнекамске

Неизвестный с охотничьим ножом в руках напал на людей у детского сада «Капельки» в Нижнекамске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В публикации отмечается, что изначально мужчина остановил автомобиль, угрожая водителю ножом, но получил отпор. После неизвестный напал на другого человека, который направлялся в детский сад за ребенком. Незнакомец схватил мужчину за плечо, а после приставил нож к горлу.

Издание подчеркивает, что местному жителю удалось оттолкнуть нападавшего, убежать и предупредить воспитателей детского сада.

Позднее сообщалось, что мужчину с ножом удалось задержать. По данным издания, он находился под воздействием наркотических веществ.

11 ноября стало известно, что в Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который несколько раз ударил ножом пожилого отчима.

По данным следствия, 48-летний мужчина поссорился со своим престарелым отчимом. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им родственника. Пенсионер смог отбиться от нападавшего и сбежать, ему потребовалась медицинская помощь.

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