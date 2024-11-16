В ресторане под Парижем освободили четырех заложников, их захватчика задержали

В пригороде Парижа были освобождены четверо человек, взятых в заложники в ресторане в Исси-ле-Молино, подозреваемого в их захвате задержали. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

«Безумец задержан», — сказал он и добавил, что заложники не пострадали.

Захват заложников в ресторане L'Olivier в городе Исси-ле-Молино в юго-западном пригороде Парижа произошел около 13:00 (15:00 мск), когда в заведении не было посетителей. Четырех сотрудников ресторана удерживал сын владельца L'Olivier. Он был вооружен ножом и грозился покончить с собой. Мать мужчины утром звонила в скорую помощь и сообщила, что ее сын требует кокаин. По словам источников в полиции, у захватчика «очень дурная слава» из-за дел, связанных с наркотиками, общественными беспорядками и насилием. К ресторану прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые вели переговоры с сыном владельца ресторана, и спецназ.

Ранее захваченный в заложники в Газе россиянин обратился к израильтянам.