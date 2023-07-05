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Парламент Франции одобрил удаленное подключение к устройствам подозреваемых в терроризме

Нацсборание Франции поддержало удаленную прослушку смартфонов для выявления террористов

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Bayerischer Rundfunk (BR)

Национальное собрание Франции приняло в первом чтении поправки к законодательству, разрешающие дистанционно включать микрофоны и камеры мобильных устройств подозреваемых в терроризме для записи их разговоров и слежки. Трансляция велась на официальном сайте Нацсобрания французского парламента.

Авторы документа рассчитывают, что такая мера станет применяться в отношении подозреваемых в терроризме и для борьбы с организованной преступностью.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон потребовал объяснений от США и Дании после того, как в СМИ появилась информация, что Копенгаген помогал Вашингтону прослушивать европейских политиков.

Позднее газета Le Monde писала, что телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионского ПО от израильской компании NSO Group под названием Pegasus.

Ранее полиция Нью-Йорка закрыла программу слежки за мусульманами.

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