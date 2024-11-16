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Депутат Рады Дубинский, находящийся в СИЗО, подал иск в ЕСПЧ

Депутат Верховной рады Дубинский подал иск против Украины в ЕСПЧ

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО на Украине по обвинению в госизмене, заявил, что подал иск против »Украины Зеленского» в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что за 365 дней в СИЗО с ним провели только одно следственное действие — допрос. Депутат подчеркнул, что сам настоял на этой процедуре.

По его словам, остальные «следственные действия» свелись к двум ночам избиений, во время которых ему сломали два ребра.

Дубинский добавил, что был вынужден обратиться в ЕСПЧ, поскольку исчерпал «все мыслимые юридические возможности для защиты своих прав на Украине, где все суды подчиняются власти узурпаторов».

Накануне Дубинский сообщил, что передаст в посольство Соединенных Штатов документы о концлагере для оппозиционеров, который был создан в 2022 году в Киеве Службой безопасности Украины (СБУ).

14 ноября Дубинский опубликовал видео с показаниями одного из свидетелей, который сообщил, что в штаб-квартире Службы безопасности Украины в Киеве в феврале — ноябре 2022 года размещался «концентрационный лагерь» для проведения пыток.

Ранее глава МИД Польши заявил, что разочарован поведением Украины.

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