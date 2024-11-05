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Глава МИД Польши заявил, что разочарован поведением Украины

Сикорский заявил, что Украина не сдержала обещания по эксгумации на Волыни

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины обещало Польше подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца 2024 года, но не сдержало своего слова. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN, передает РИА Новости.

«Я разочарован, глава МИД Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых, подвижек нет», — сказал он.

Сикорский обратился к украинским властям:

«Мы сделаем это за наш счет, все, что нам нужно – согласие на эксгумацию», — подчеркнул министр.

1 ноября Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы о прошлом украинского националиста Михаила Каркоця, который в 1944 году руководил операцией по ликвидации поляков. ФСБ также рассекретила данные об участнике резни 1943 года на Волыни Василии Малаженском, который присоединился к «Украинскому легиону самообороны» и принимал участие в уничтожении мирных жителей.

Ранее в РФ раскрыли данные о тренировках собак нацистов на заключенных концлагерей.

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