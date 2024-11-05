Министерство иностранных дел Украины обещало Польше подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца 2024 года, но не сдержало своего слова. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN, передает РИА Новости.

«Я разочарован, глава МИД Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых, подвижек нет», — сказал он.

Сикорский обратился к украинским властям:

«Мы сделаем это за наш счет, все, что нам нужно – согласие на эксгумацию», — подчеркнул министр.

1 ноября Федеральная служба безопасности России обнародовала материалы о прошлом украинского националиста Михаила Каркоця, который в 1944 году руководил операцией по ликвидации поляков. ФСБ также рассекретила данные об участнике резни 1943 года на Волыни Василии Малаженском, который присоединился к «Украинскому легиону самообороны» и принимал участие в уничтожении мирных жителей.

Ранее в РФ раскрыли данные о тренировках собак нацистов на заключенных концлагерей.