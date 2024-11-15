Депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что передаст в посольство Соединенных Штатов документы о концлагере для оппозиционеров, который был создан в 2022 году в Киеве Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

«Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — сообщил Дубинский.

14 ноября Дубинский опубликовал видео с показаниями одного из свидетелей, который сообщил, что в штаб-квартире Службы безопасности Украины в Киеве в феврале — ноябре 2022 года размещался «концентрационный лагерь» для проведения пыток. По словам парламентария, который зачитал эти показания, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в украинской столице по адресу улица Владимирская, 33.

Как заявил Дубинский, экс-глава СБУ Иван Баканов и действующий руководитель ведомства Василий Малюк причастны к организации концлагеря. Он сказал, что в течение 2022 года различные граждане доставлялись в офис СБУ для проведения внесудебных допросов и пыток.

В сентябре замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины расстреливают мирных жителей в Курской области, есть доказательства создания концлагерей.

Ранее глава МИД Польши заявил, что разочарован поведением Украины.