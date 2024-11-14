В штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве в феврале — ноябре 2022 года размещался «концентрационный лагерь» для проведения пыток. Это следует из видео с показаниями одного из свидетелей, которое в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

По словам парламентария, который зачитал эти показания, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в украинской столице по адресу улица Владимирская, 33.

Как заявил Дубинский, экс-глава СБУ Иван Баканов и действующий руководитель ведомства Василий Малюк причастны к организации концлагеря. Он сказал, что в течение 2022 года различные граждане доставлялись в офис СБУ для проведения внесудебных допросов и пыток.

В феврале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Служба безопасности Украины обустроила пыточные в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

По его словам, в Запорожье в подвалах оборудованы пыточные камеры СБУ, где осуществляются пытки. В городе постоянно исчезают люди, а о пропавших без вести антифашистов отсутствует какая-либо информация.

Ранее в ООН заявили о неоднократных жалобах на СБУ из-за применения пыток еще до спецоперации.