Правоохранители продолжают переговоры с захватчиком заложников под Парижем

Правоохранительные органы Франции ведут переговоры с мужчиной, который захватил в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

«Переговоры все еще продолжаются», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что захват заложников произвел сын хозяина ресторана, он вооружен ножом. Инцидент с захватом заложников произошел в городе Исси-ле-Мулино, недалеко от Парижской кольцевой дороги. В заложниках оказались несколько сотрудников ресторана. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, как и точное число заложников.

4 июля во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским. Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, могла достигать €100 тыс.

Ранее в Австралии угонщик машины взял в заложники отца с ребенком, уходя от полиции.