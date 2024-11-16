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Правоохранители продолжают переговоры с захватчиком заложников под Парижем

BFMTV: переговоры с захватчиком заложников в ресторане под Парижем продолжаются

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Kevin Coombs/Reuters

Правоохранительные органы Франции ведут переговоры с мужчиной, который захватил в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

«Переговоры все еще продолжаются», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что захват заложников произвел сын хозяина ресторана, он вооружен ножом. Инцидент с захватом заложников произошел в городе Исси-ле-Мулино, недалеко от Парижской кольцевой дороги. В заложниках оказались несколько сотрудников ресторана. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, как и точное число заложников.

4 июля во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским. Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, могла достигать €100 тыс.

Ранее в Австралии угонщик машины взял в заложники отца с ребенком, уходя от полиции.

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