Во Франции в ресторане захватили заложников

Во Франции в ресторане в пригороде Парижа произошел захват заложников. Об этом сообщает BFM TV.

Инцидент произошел в городе Исси-ле-Мулино, недалеко от Парижской кольцевой дороги. В заложниках оказались несколько сотрудников ресторана, их захватил владелец заведения. Он пытается не допустить внутрь сотрудников полиции, которые оцепили здание. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, как и точное число заложников.

До этого во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским.

Ограбление произошло 4 июля в магазине Valer на авеню Верден в центре города. По словам очевидцев, около 13:00 мужчина с повязкой «Полиция» ворвался в торговый зал, забрал около сорока ювелирных украшений и скрылся на двухколесном велосипеде.

Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, может достигать €100 тыс.

Ранее нацсборание Франции поддержало удаленную прослушку смартфонов для выявления террористов.