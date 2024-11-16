Захвативший заложников в пригороде Парижа мужчина вооружен ножом

Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные парижской полиции.

По данным издания, в заложниках находится «три или четыре» сотрудника заведения.

До этого сообщалось, что захватившим в заложники сотрудников ресторана l'Olivier в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино злоумышленником оказался сын хозяина заведения.

Также к ресторану, где держат заложников, прибыл отряд спецназа. В заложниках находятся несколько человек, точное число не называется.

5 октября сообщалось, что в роддоме турецкого города Кахраманмараш на юго-востоке страны женщина с дробовиком захватила в заложники несколько человек. Сначала 45-летняя женщина кричала, после чего взяла в заложники сотрудников медучреждения и начала угрожать окружающим. Прибывшие в роддом полицейские смогли ее быстро нейтрализовать. После задержания женщина призналась, что таким образом надеялась свести счеты с жизнью.

Ранее нацсборание Франции поддержало удаленную прослушку смартфонов для выявления террористов.